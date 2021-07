"Vale la pena considerar a George Russell...". Estas palabras de Helmut Marko, asesor de Red Bull, han sido continuadas por las del propio piloto, que no ha cerrado ninguna puerta. Unas declaraciones que han revolucionado la F1. ¿Y si Russell es el futuro compañero de Max Verstappen?

"Siempre intento mantener cada relación abierta. No soy alguien al que le guste cerrar puertas. Si alguien me invita a una charla, no diría que no. Nunca sabes lo que pasará en el futuro", expresó el piloto de Williams en el podcast 'F1 Nation'.

De esta manera, Russell dejó claro que no rechazaría una charla con el equipo de las bebidas energéticas, que sigue sin renovar a Sergio Pérez a pesar de sus buenos resultados en su primer curso.

Russell, una de las jóvenes perlas del 'Gran Circo', tiene muchos pretendientes. Perteneciente al equipo Mercedes, su salto natural sería convertirse en el compañero de Lewis Hamilton el año que viene. Sin embargo, estas declaraciones sobre Red Bull podrían hacer saltar todo por los aires en el paddok.

En los últimos días se ha llegado a especular incluso con un interés sobre Charles Leclerc, piloto de Ferrari hasta 2024. Los rumores en pleno verano siempre se intensifican... y no se descarta anuncios en las próximas fechas.