El Mercedes sigue siendo toda una incógnita. El coche va bien a veces y otras veces no, y lo peor es que en el seno del equipo no entienden qué está pasando. No dan con la tecla adecuada, a pesar de la mejoría reciente, y George Russell, el único piloto que ha quedado entre los cinco primeros en todas las carreras del Mundial, reconoce las dudas.

"Hemos corrido altos. Y también bajos. El rendimiento ni mejora ni disminuye", cuenta el piloto inglés, debutante en la escudería este curso tras su carrera en Sakhir en 2020.

Russell reconoce que no saben qué pasa: "Cuando corres alto tienes efectos diferentes a cuando corres bajo. Ahora no hay nada dulce. Es un camino complicado de superar".

"Resolvemos un problema, y entonces caemos en otra trampa", cuenta Russell en palabras que recoge 'MotorsportWeek'.

"En cada carrera hay problemas diferentes"

Uno de los grandes nombres del futuro, y del presente, de la Fórmula 1 afirma que van prácticamente carrera a carrera: "Nos enfrentamos a diferentes problemas cada fin de semana. Me encantaría pensar que seremos más competitivos, pero..."

"Cada circuito ha sido como ir a lo desconocido. Quizá la alta velocidad de Silverstone puede venirnos bien, pero no hay ni una garantía", relata.

Próxima parada: Silverstone

Llevarán mejoras en el GP de Gran Bretaña, donde tanto él como Lewis Hamilton corren en casa. El objetivo, acercarse a Red Bull y a Ferrari. Parecen ir por buen camino, pero cierto es que Mercedes es la gran incógnita de todos los fines de semana.

A veces van bien, a veces no. Incluso en el mismo Gran Premio se juntan ambas cosas, o es Russell quien va bien y Hamilton quien sufre más.

Veremos qué sucede en Silverstone. De momento, llegan de un podio en Canadá y de firmar una de las mejores actuaciones del curso automovilístico.