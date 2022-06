Sólo Nico Rosberg ha logrado arrebatar un campeonato de Fórmula 1 a Lewis Hamilton desde que está en Mercedes. Para Valtteri Bottas se convirtió en una pesadilla correr junto al británico. Él ha recordado lo ocurrido al finalizar la temporada 2018.

Lo ha hecho en declaraciones a 'Motor Sport Magazine', donde ha hablado de su peor momento: "A finales de 2018 realmente estuve a punto de dejarlo. Estuve muy cerca de eso".

"Fue básicamente porque no entendía por qué no podía vencer a Lewis en esos dos años. Me estaba presionando mucho a mí mismo", comenta el ahora piloto de la escudería Alfa Romeo.

En ese momento llegó a aborrecer la competición: "Se supone que te gusta la Fórmula 1 porque es genial. Pero para mí, en ese momento, no era en absoluto genial. Me fui a Sudamérica durante las vacaciones de invierno. Quería volver a encontrar la diversión y la motivación, y lo hice".

En 2019 la historia siguió parecida, aunque Bottas sí sintió que podía competir: "Estuve por delante de Lewis varias veces e incluso lideré el campeonato en algún momento. Fue un año fuerte. Entonces llegó la consistencia de Lewis. Su actuación en general fue muy buena, yo no podía igualar eso".

Bottas se marchó de Mercedes sin poder derrotar a Hamilton. Su objetivo era buscar nuevos retos, y lo ha logrado en Alfa Romeo. Un coche que nada tiene que ver con el Mercedes pero que sí le permite al menos luchar por los puntos.

A las flechas de plata llegó George Russell. Y él, al menos de momento, si está superando a un Hamilton que está firmando una temporada con resultados muy dispares.