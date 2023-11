El pasado verano, al perder a Fernando Alonso y a Oscar Piastri, Alpine se vio en la encrucijada de buscar un nuevo piloto que fuera compañero de Esteban Ocon. Y eligieron a Pierre Gasly, con quien no compartía la mejor relación desde hace años.

Las familias de ambos pilotos habían protagonizado diversos enfrentamientos desde que competían en categorías inferiores. La tensión era evidente. Y Pierre reconoce que esta situación le preocupaba cuando firmó por Alpine.

En el podcast oficial de la Fórmula 1, el galo habla de la "preocupación" que vivió esos primeros días: "Los dos hemos crecido mucho, pero sabía que no iba a ser fácil. Estaba un poco preocupado por ver cómo me iba a recibir y por la forma en la que íbamos a trabajar juntos...".

"No estaba tenso, lo conozco desde hace mucho tiempo. Somos dos personas diferentes, pero hemos trabajado muy bien por ahora. Los dos hemos entendido la responsabilidad", cuenta Gasly, undécimo clasificado con 62 puntos y por delante de Ocon.

No era una misión sencilla cambiar AlphaTauri por Alpine y ser rápido desde el comienzo. Pero es algo que sí ha logrado. "Sabía que no iba a ser fácil estar delante de Esteban, sobre todo cuando yo soy el nuevo en el equipo, él ya lleva cuatro temporadas...", expresa.

Pero lo ha conseguido. Y está demostrando que es un piloto preparado para cualquier reto: "Iba a necesitar tiempo y después de unas cuantas carreras, siento que vamos por el camino correcto. Todo importa, el sábado se tiene en cuenta la velocidad natural y el domingo se reparten los puntos y es dónde pueden pasar un mayor número de cosas".

"Sabíamos que no podía haber rivalidad entre ambos y soy consciente de ello. Incluso si Esteban no me daba la bienvenida y trabaja con su propio espacio, estaba bien, yo iba a tomar distancia", ha sentenciado Gasly.