Alex Palou se ha consagrado como uno de los mejores pilotos de la IndyCar y sus números no son para menos. El catalán ya fue campeón del mundo en 2021 y este año parece ser que será más de lo mismo, pues aventaja a su rival más cercano en 74 puntos.

El lío entre Chip Ganassi (su actual equipo en la Indy) y McLaren del pasado verano pudo haber pasado factura y, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.com', Palou ha hablado acerca de un posible futuro en el 'Gran Circo'.

El español ya sabe lo que es pilotar un McLaren de F1, pues lo ha hecho en varias ocasiones. La última de ellas, el pasado 8 de junio en Hungaroring. Por ello, la incógnita de dónde estará la temporada que viene es enorme, pero el piloto tiene claro que, no faltando mucho, decidirá.

"Ese día llegará tal vez en dos meses, tres, cuatro. No lo sé. Quizás una vez que termine la temporada, o tal vez más tarde. Ya veremos", ha comentado el catalán.

Sin embargo, Palou también ha hecho hincapié en un futuro de la mano de la F1. Algo que, sin duda, es su objetivo principal: "Obviamente creo que hemos hecho trabajo para poder estar en alguna lista".

"Yo creo que lo intentamos, estamos haciendo lo mejor posible en todas las carreras que tenemos en IndyCar. Si viene una oportunidad, bien. Y sino viene una oportunidad, pues bien también. No me preocupa mucho. Pero sí que obviamente por intentarlo no perdemos nada", añade el de Ganassi.

Asimismo, Palou ha comentado las palabras de Wilson, que sostenía que el asiento de Sergio Pérez lo debía ocupar el español: "¿Qué haríamos nosotros con un Red Bull? Nadie lo sabe. Creo que solo puedes imaginarte lo que podrías llegar a hacer o no, pero no creo que estuviera al nivel de luchar con Max".