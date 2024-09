Aston Martin quiere ganar. Y para ganar tienes que tener contigo a los mejores. Ya tienen a Fernando Alonso. Ya tienen, también, a Honda a partir de 2026. Ya tienen firmados a Andy Cowell y a Enrico Cardile. Pero, a pesar de todo, parece que falta algo más. Parece que falta alguien más. Parece que aún queda la que será gran joya de la corona del proyecto de Lawrence Stroll.

De esa ambición del gran mandamás del equipo de Silverstone. Porque quiere ser el número 1. Porque quiere convertir a ese equipo Racing Point del que se hizo cargo en la gran referencia de la Fórmula 1. Y para ello...

Para ello va a fichar, salvo sorpresa mayúscula, a Adrian Newey. Al diseñador legendario. Al nombre detrás de todos los títulos de Red Bull. Al que llevó a dejar de ser un equipo de media tabla para convertirse el mejor durante cuatro años consecutivos con Vettel y durante tres, de momento, con Max Verstappen.

Expectación máxima

Sí, es lo que queda. Y es lo que va a pasar este 10 de septiembre. Porque Aston Martin ha anunciado una rueda de prensa en la que se espera un gran anuncio. En la que se espera el gran anuncio de Adrian Newey.

Y no, no es solo por Red Bull por lo que hay todos los ojos están puestos en la marca de Silverstone. Porque Newey, antes de Red Bull, hizo campeón a Williams y a McLaren. Porque es justo lo que esperan tanto Aston martin como Fernando Alonso.

No es para menos la expectación que hay. Con 'Sky Sports' dando por hecho que el anuncio se producirá en la rueda de prensa, en Reino Unido han apuntado también a cosas como su salario y la duración de su contrato. Se va a llevar 30 millones, con acciones de la marca, y firma por cinco temporadas. Será en marzo cuando se ponga el mono de trabajo. Y no, no va a ser un simple asesor.

Va a ser uno de los líderes de un proyecto con el que Aston Martin espera al menos pelear por el Mundial en 2026. Con él, con Honda, con Alonso y con las nuevas instalaciones, además del cambio de normativa, las excusas se han terminado para los de Silverstone.

Horario y dónde ver el anuncio de Aston Martin

La rueda de prensa de Aston Martin, con la más que posible presentación de Adrian Newey, tendrá lugar el martes 10 de septiembre a las doce de la mañana en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias. 'DAZN' la retransmitirá en directo, y en laSexta viviremos todo al minuto.