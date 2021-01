Desde que Ferrari hizo público el fichaje de Carlos Sainz ya avisaron de que no habría preferencias entre el español y Charles Leclerc, por lo que correrrán en igualdad de condiciones.

Eso no quita que Mattia Binotto hable maravillas del monegasco, y es que Leclerc lleva dos años en la escudería italiana y ha demostrado estar a la altura del puesto ya que ha logrado podios y victorias, aunque ahora solo necesita un coche competitivo para poder hacer frente a Red Bull y Mercedes.

Binotto ha comparado a Leclerc con Michael Schumacher para el portal oficial de la 'Fórmula 1': "Ambos son pilotos con mucho talento. Charles lo tiene sin duda: es rápido, capaz de adelantar, fantástico defendiendo la posición... Tiene una mentalidad en la que ganar es un objetivo claro para él y siempre le impulsa la intención de ser el mejor".

El italiano cree que para Leclerc cualquier cosa que no sea una victoria no es suficiente: "No está ahí para participar, solo quiere ganar. Y cuando se pone el caso para pilotar, el segundo puesto no es satisfactorio para él, como tampoco lo era para Michael".

Leclerc debutó en el 'Gran Circo' en 2018 con Sauber y tan solo un año después subió a Ferrari, por lo que la gran diferencia entre el monegasco y el 'Káiser' es el bagaje con el que llegaron a la escudería italiana. "Cuando Schumacher llego ya era un líder, mientras que Charles se está desarrollando para ello. Pero lo está haciendo muy bien", ha explicado Mattia sobre sus diferencias.

"En los últimos años hemos contratado a muchos ingenieros jóvenes que hoy están afianzándose como nuestra base. En la época de Schumacher era el líder en ese momento, creo que hoy tenemos a Charles. No tiene tanta experiencia como Michael y no es un campeón del mundo como lo era él cuando llegó, pero creo que tenemos un claro piloto líder en pista. Y eso es importante", ha continuado.

Ferrari esta viviendo una de sus mayores sequías sin vitorias y sin apenas podios, por lo que confían en que con el liderazgo de Leclerc puedan darle la vuelta a la situación.

"Creo que existe el compromiso de toda la empresa para intentar crear un ciclo ganador en el futuro. Diría que existen similitudes con aquella época. Sí, las hay", ha zanjado.