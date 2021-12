Las dos reclamaciones de Mercedes a la FIA al término del Gran Premio de Abu Dabi que dio el primer Mundial de Fórmula 1 a Max Verstappen han levantado muchas ampollas en la atmósfera del 'Gran Circo'.

La escudería, que ha encadenado todos los títulos de constructores en la 'era híbrida', y Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo y 'rey' de F1 en el último lustro, han sido criticados por su actitud tras la carrera.

El último en sumarse a esta corriente de opinión ha sido Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula 1. El británico, a sus 91 años, ve a los de Brackley con aires de perdedores: "No es bueno ser un mal perdedor, siento decirlo".

"El problema en este momento es que Mercedes parece un poco eso (perdedores) y no es lo que son. No deberían dejar que parezca que son malos perdedores. Y al final, ¿qué ha pasado? Si queremos analizarlo debidamente al final resulta que el Mundial se decidió en una vuelta", ha explicado Bernie.

"Era la última vuelta de la carrera con los dos allí, no había nadie más. De hecho, Lewis tenía un pelín de suerte porque empezó esa vuelta por delante de Max. Pero estaban compitiendo entre ellos y Max acabó primero. Así que nadie debería quejarse en realidad porque no he visto quejas sobre el principio de la carrera cuando Lewis tuvo un poco de ventaja cuando pasó a Max por fuera de la pista mientras que Max iba por dentro", ha añadido.