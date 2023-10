Fernando Alonso ha subido en siete ocasiones al podio en este 2023. Ninguna su compañero de equipo, Lance Stroll. Está claro quién es el líder en Aston Martin. Situación similar a la que se vive en Red Bull entre Max Verstappen y Sergio Pérez.

La Fórmula 1 ha publicado la comparativa entre compañeros en las clasificaciones y Max y Fernando arrasan. 14-2 para ambos con respecto a Checo y a Lance Stroll.

Pero no son los líderes en este apartado. Porque Alex Albon ha ganado a Sargeant en todas las clasificaciones del presente curso.

Más igualadas están las cosas en escuderías como Mercedes, Alpine o Ferrari. Sorprende también la situación de AlphaTauri, donde Yuki Tsunoda ha superado a todos y cada uno de sus compañeros: De Vries, Daniel Ricciardo y Lawson.

En Qatar (fin de semana con carrera al sprint), la clasificación se adelanta al viernes. Verstappen y Alonso tendrán una nueva oportunidad para volver a arrasar a sus compañeros de equipo.

There's pride and plenty more to fight for in the final six qualifying sessions of the year 👀#F1pic.twitter.com/xBDqlmsg2V