Ya han salido a la luz los conocidos Power Rankings de la Fórmula 1 tras el GP de Qatar en base a la opinión de cinco expertos que puntúan a cada piloto teniendo en cuenta cada sesión del fin de semana y sin repercutir en el rendimiento del coche.

En Losail Max Verstappen volvió a ser el mejor con una valoración general de 9,6, seguido de los McLaren de Oscar Piastri (9,2) y Lando Norris (8,4).

Sin Carlos Sainz entre los diez primeros, sí estaba Fernando Alonso, que terminó el domingo sexto y que la F1 le ha dado un 6,8 de nota.

"Con otros equipos por delante de Aston Martin en este momento, los resultados no han sido tan buenos para Alonso últimamente. Eso sí, su rendimiento no se ha venido abajo y sigue acabando entre los diez primeros. Fue cuarto en clasificación y podía haber luchado por el podio tras la salida, pero no tenía el ritmo de carrera para ello. Un error en el tramo final le hizo caer del quinto al sexto puesto", reza el análisis de los expertos.

La general

Con ese 6,8 Fernando Alonso vuelve a aventajar a Lewis Hamilton en la clasificación de toda la temporada, situándose con 7,8 solo por detrás de Max Verstappen, que reina con un 9,2.

Tras el asturiano figuran Lewis Hamilton (7,7), Lando Norris (7,7), Alex Albon (7,6), George Russell (7,3), Liam Lawson (7,3), Oscar Piastri (7,2), Carlos Sainz (7,2) y Charles Leclerc (7).