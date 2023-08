A sus 38 años, Lewis Hamilton pilotará al menos dos años más en la Fórmula 1 para Mercedes. El equipo ha confirmado este jueves que tanto él como George Russell han renovado sus compromisos. La edad no es un problema para las flechas de plata.

Tampoco para un Fernando Alonso que se ha pronunciado sobre el tema. Es el más veterano de la parrilla, 42 años, y ha asegurado que elegiría siempre a Lewis, incluso con 80 años, si sigue siendo el más rápido.

Así lo ha comentado en la previa del Gran Premio de Italia: "Nunca he visto a ningún equipo de rallies, MotoGP o F1 que entre dos pilotos escoja el más lento. Sigue siendo así. Si yo fuese jefe de equipo ahora y tuviese que escoger a Hamilton o al más joven de la parrilla o un piloto prometedor de la F2, pues me quedo con Hamilton hasta que tenga 80 años".

"Hasta que no me demuestre alguien que va más rápido que Hamilton...", insiste el bicampeón del Gran Circo, que compartió equipo con el británico allá por 2007 en McLaren.

Quiere dejar claro el de Aston Martin, que regresó al podio en Zandvoort, que la edad no debe ser un inconveniente en la competición: "De momento no me lo ha demostrado nadie, así que la edad es un problema y ves desmotivación o ves que ya no estás al 100% de tu rendimiento o tu foco y tus preocupaciones son otras que no son la F1, algo que puede pasar con la edad, y por los viajes y la vida que tenemos".

"Si, en el caso de Hamilton, que sigue rindiendo al 100% y que su única vida y preocupación es la F1, como puede ser mi caso también, cuando venga alguien más rápido, hablamos, pero de momento Hamilton es más rápido que nadie", detalla el compañero de Lance Stroll, que también ha sido confirmado por Aston Martin para el curso que viene.

Para Monza, el trazado que llega este fin de semana, Aston Martin volverá a llevar novedades. Pero Alonso no quiere marcarse "objetivos concretos": "Con ganas de salir a la pista, de ver cómo se comporta el coche...".

"A principio de año Monza lo hubiéramos tenido en el calendario como un circuito preocupante, porque el Aston Martin era un coche muy rápido en las curvas y lento en las rectas, que era nuestro gran déficit. Y es verdad que hemos cambiado muchas cosas en el coche. Ojalá hayamos mejorado la velocidad punta", ha sentenciado el piloto asturiano.