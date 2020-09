Fernando Alonso ya tiene el 'chip' de la Fórmula 1. El piloto asturiano ha estado esta semana en Enstone con el equipo Renault para probar el simulador y preparar la próxima temporada. Se prevé que el bicampeón de mundo esté además con la escudería del rombo en algunos GP para inmiscuirse del todo en el trabajo de los galos.

Entre tanto, en una entrevista concedida a 'As', Alonso detalló las distintas ofertas que tuvo antes de concretar su regreso al 'Gran Circo'. La búsqueda de nuevos retos le brindó toda una baraja de oportunidades para probar suerte en diferentes disciplinas, pero, para Fernando, como la F1 no hay dos.

"Tuve opciones de las más variopintas. Cuando comencé a buscar nuevos retos me llegaban propuestas de todo tipo: correr la NASCAR, aunque fueran solo las carreras más famosas como las 500 Millas de Daytona; correr la Fórmula E con Alejandro Agag y una categoría que estaba emergiendo; Mundial de Rally, rallycross... Muchas propuestas para aventuras un poco locas", explicó el asturiano, que sí probó suerte en el Dakar, Indy y Mundial de Resistencia.

A pesar de las múltiples ofertas, a la hora de decidir, Fernando lo tuvo claro: "Al final, cuando puse todo encima de la mesa de las cosas que quería hacer el año que viene, la Fórmula 1 fue la opción más atractiva".

A su vez, ha explicado que la crisis del coronavirus ha tenido en jaque su futuro: "La idea de volver en 2021 siempre la dejé en el aire porque cambiaban las reglas, no sabía como me iba a sentir depsués de tantísimos años... Con la pandemia y el retraso de la reglamentación a 2022 me dejó un poco dubitativo y con dudas de qué hacer: si seguir un año más apartado de la F1 y volver en 2022, o si sería demasiado tiempo fuera. Al final decidí estar dentro de la Fórmula 1 para preparar lo mejor posible el 2022".

Por último, y en un arranque de sinceridad, Fernando señaló la razón clave para elegir la opción de la F1: "También, siendo totalmente sincero, las otras categorías no me daban la seguridad que podía tener la Fórmula 1 con la pandemia".