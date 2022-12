Son muchas las críticas que ha recibido Fernando Alonso por seguir en la Fórmula 1 con 41 años. Sin embargo, él ha manifestado en muchas ocasiones que seguirá en la Fórmula 1 mientras se siga sintiendo rapido subido a un monoplaza.

Y es que el asturiano destaca en una entrevista a 'Auto Motor und Sport' que sigue siendo igual de veloz que sus rivales en pista: "Supongo que soy tan rápido como los demás. Eso no me da nada".

También señala su gestión de las carreras como una de sus mayores virtudes: "Mi satisfacción proviene de las carreras en las que puedo marcar la diferencia con la cabeza. Porque planifico mejor la carrera y tomo las decisiones correctas en el momento adecuado".

En cuanto a las criticas por su edad, asegura que eso solo le da ventajas respecto a los pilotos jóvenes: "Si un piloto joven te adelanta en la última vuelta en una carrera físicamente exigente porque está un poco más en forma, entonces la edad sería una desventaja. Pero eso nunca sucede en realidad. De lo contrario, la vejez solo trae ventajas. Puedo extraer cosas de una enorme base de datos de experiencias".

"En Montreal solo dimos unas pocas vueltas bajo la lluvia antes de la clasificación. Conozco la pista bajo la lluvia del pasado, probablemente he conducido allí cinco o seis veces en una pista mojada. ¿Me conviene entonces la edad?", explica.

Aston Martin, el lugar idóneo para ser campeón en el futuro

Alonso asegura que ahora está en el lugar perfecto para ser otra vez campeón de cara al futuro: "Me encanta lo que hago. Por supuesto que me gustaría tener un coche que pueda pelear el título. Pero no hay lugar para mí allí. De lo que había, Aston Martin es uno de esos equipos que pueden lograr ese objetivo en dos o tres años. Eso es importante a mi edad".

"Mientras haya solo un uno por ciento de posibilidades de ganar el título nuevamente, seguiré adelante. Y si no funciona como piloto, quizás en un papel fuera del coche. Si luego nos convertimos en campeones del mundo, eso también me daría satisfacción, porque entonces podría decir que ayudé a construirlo. Estoy feliz de comenzar un nuevo proyecto y hacerlo exitoso lo antes posible", dice el asturiano, que no descarta estar en el futuro en la Fórmula 1 en otro rol que no sea el de piloto.

¿Qué viene para Alonso tras la Fórmula 1?

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 explica que ahora mismo no tiene nada en mente para el futuro lejano: "Sí tengo miedo al después. No tengo un plan B. He sido corredor toda mi vida y solo eso se me da bien porque no he aprendido nada más. Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo. Y lo que mejor hago en este deporte es conducir. Mientras sienta que todavía puedo dar el máximo seguiré en F1 dos o tres años más".

"Si algún día tengo que retirarme de la Fórmula 1, haré otras carreras. Una victoria en el Dakar seguiría siendo un desafío. Porque nadie lo ha hecho en esta combinación antes. Pero sentarme en casa me asusta", concluye.