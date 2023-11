El viernes del Gran Premio de Las Vegas estuvo marcado por el caos. Nada más comenzar los Libres 1, Carlos Sainz se llevó puesta una tapa de alcantarilla que destrozó su monoplaza. Y al cambiar su batería dañada, le sancionaron. Una penalización injusta para Fernando Alonso.

El piloto de Ferrari pasó por encima de una alcantarilla con la mala suerte de llevársela consigo, una situación que no es nueva en la Fórmula 1 y que obligó a cancelar los primeros entrenos y retrasar los segundos.

Al ser preguntado al respecto, Alonso señaló que no había otra opción que hacer los pasos que realizó la FIA, incluyendo no tener público en los Libres 2: "Fue triste (rodar sin público), no está bien. Pero es difícil encontrar una mejor solución. Cuando ves que las tapas no están correctamente fijadas, todos hacen lo mejor que pueden para que haya unos Libres 2".

Eso sí, el asturiano es uno de los muchos que no comprende la sanción a Sainz: "Quizás lo malo, lo que debería cambiar, es la penalización a Carlos. Es un poco excesiva. Aparte de eso, todo lo demás que se hizo no se podía hacer de otra manera".

El madrileño ha sido sancionado con 10 posiciones por cambiar la batería del monoplaza, dañada por el impacto de la alcantarilla. Ferrari alegó que no se debería sancionar por las excepcionales circunstancias, pero los comisarios fueron implacables. Una sanción que para todos es injusta.