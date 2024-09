El presente de Fernando Alonso en la Fórmula 1 está lejos de volver a convertirle en campeón del mundo. El Aston Martin está siendo uno de los monoplazas con peor rendimiento y ritmo y aunque Alonso sea capaz de sacar resultados positivos, no le da para luchar por el mundial.

Sin embargo, que el asturiano hoy por hoy no sea candidato a estar en las posiciones de arriba, no quiere decir que en un futuro no pueda volver a ser campeón. Alonso ha asegurado que su prioridad es hacerse con otro título mundial: "Estoy muy centrado en la Fórmula 1. En los próximos dos o tres años quiero ganar mi tercer campeonato del mundo".

Fernando ha llevado a cabo esas declaraciones en un evento. Tras soltar la 'bomba', el público se ha vuelto completamente loco aplaudiendo y animando al bicampeón del mundo. Alonso ha seguido: "Es mi primera y única prioridad en este momento... y después de eso (intentar ganar el mundial) porque tendré 45 o 46 años, creo que el compromiso que tendré que darle a la IndyCar para volver quizás será un poco demasiado. Al menos es lo que pienso ahora".

La referencia a la IndyCar es debido a que Fernando también ha expresado su deseo de conseguir la Triple Corona del automovilismo (Ganar el GP de Mónaco de F1, las 24h de Le Mans del Campeonato Mundial de Resistencia y la Indy500). Alonso ha ganado en Mónaco y en Le Mans pero no en Indianápolis.

Por si fueran pocos los objetivos que se marca el piloto de Aston Martin, Fernando también contempla terminar ganando un rally Dakar: "Creo que mi próximo gran desafío va a ser el Rally Dakar. Ganar el Dakar sería una gran recompensa para mi personalmente porque ser capaz de ganar en la F1, en carreras de resistencia, como Daytona o Le Mans, y el ganar el Dakar significaría mucho para mi como piloto".

Q: Are you planning to go back to Indy 500 to get the Triple Crown?

FA: "... I'm very focused on Formula 1 now. For the next two or three years I want to win the third world title.This is my first and only priority at the moment ..." pic.twitter.com/ORweB765Ho