Fernando Alonso ha confirmado que ha pasado nuevamente por quirófano y que la operación para sacarle unas placas de titanio que tenía colocadas en su mandíbula ha sido un éxito.

Son unas placas que tuvo que colocarse después de su accidente en bicicleta en Suiza hace casi un año. Ahora, ya se encuentra recuperándose para llegar en plenas condiciones al inicio de la temporada de Fórmula 1.

Alonso desveló la información durante las 24 horas virtuales de Le Mans 2022: "Me han operado la semana pasada y estuve en el hospital por un tiempo. Ahora me estoy recuperando de este procedimiento. Pero, por supuesto, estoy siguiendo la carrera, especialmente el Team Alpine Sport con el coche número 36. Es un gran evento y quería participar en él, junto con mi compañero de equipo Esteban Ocon. Queríamos estar en el mismo coche, pero no pudo ser por la operación.".

El piloto asturiano ya está centrado en aprovechar el cambio de reglamento para lograr victorias con Alpine y quien sabe si 'El Plan' será suficiente para volver a aspirar al título. A sus 40 años es consciente de la importancia del estado físico, pero hace apenas unos días ya aseguró que la edad es su "ventaja".

Alpine todavía no ha anunciado oficialmente cuándo será la fecha exacta de la presentación de su coche, pero se espera que Alonso pueda llegar al 100% a los test previstos entre el 19 y el 21 de febrero en Barcelona.