Fernando Alonso lo ha vuelto a hacer. Magia sobre la pista. Lo hizo en Las Vegas y ahora en Bahréin. Fue el primero en esquivar la alcantarilla que provocó la bandera roja y la posterior cancelación de la sesión matinal del jueves.

Según informó el periodista Chris Medland, después de que Lewis Hamilton levantara la pieza, Alonso pasó por la zona y logró esquivarla.

Fue Charles Leclerc el que sufrió más daños. Se llevó por delante la alcantarilla y dañó su fondo plano. Ferrari ha tenido que cambiar el suelo del SF24 después de que se cancelara la sesión.

Replays appear to show the kerb lifted up after Hamilton drove over it. To be fair, it was actually Alonso who seemed to then first see it sitting on the track as he avoided it, and the weird swerve is what caught Sainz's eye trackside #F1#F1Testing