Abu Dhabi será un Gran Premio de muchas despedidas; un tetracampeón como Sebastian Vettel dice adiós a la Fórmula 1, Nicholas Latifi también se despide del 'Gran Circo', Daniel Ricciardo y Mick Schumacher no continuarán en 2023 pero sueñan con volver en 2024... y Fernando Alonso se despedirá de Alpine para cambiar al garaje de Aston Martin.

En rueda de prensa, analizando lo que le ha deparado este año con el equipo de Enstone, el asturiano no ha podido ser más claro.

"La fiabilidad ha sido nuestro punto más débil, así que veremos si podemos finalizar la campaña de buena forma, con un gran resultado, y sobre cómo de competitivos podemos ser, podemos repetir lo que hicimos en Brasil", ha señalado.

"No creo que estemos por encima de los tres mejores, pero sí espero que por delante de la zona media, que es el objetivo para disfrutar el domingo", ha añadido.

Haciendo balance de estos dos últimos años tras regresar a la F1, Alonso ha reconocido que nunca pensó que fuera a ser fácil tras dos años probando otras disciplinas de automovilismo.

"Cuando vuelves, nunca tienes la garantía de ser fuerte y competitivo, sigues disfrutando de todo en la Fórmula 1", afirma.

Por ello, en los primeros test, sintió "preocupación": "Me preocupé un poco cuando hice la demostración hace dos años aquí en Abu Dhabi y con los test de 2020. Creo que el año pasado no estaba al 100%, no estaba contento con mi rendimiento y con cómo iba la temporada, pero en esta estaba mucho mejor con el coche y con mis actuaciones".

"Pienso que estaba más preparado para el desafío, nunca puedes subestimar un regreso a la F1, necesitas unas carreras o una campaña completa para sentirte 100% preparado, que es lo que me ha pasado a mí para llegar a un buen nivel", ha añadido.

Eso sí, ahora ya se siente al 100% y promete guerra el año que viene en Aston Martin: "Este año estoy bastante más contento con el coche, con el rendimiento y creo que estoy mucho más preparado para el próximo reto".