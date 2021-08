Fernando Alonso y Esteban Ocon. Una pareja que ha demostrado que se complementa a la perfección en la escudería Alpine. Pero, ¿tiene el equipo un favorito? Ha respondido el galo.

En declaraciones a 'Auto Motor und Sport', Ocon habla de las supuestas "preferencias" en el box: "No siento que se prefiera un lado del garaje al otro. El equipo confía en mí, incluso en tiempos difíciles. Estoy muy agradecido a ellos por eso. No veo ninguna diferencia desde el inicio de la temporada".

"Los ingenieros me escuchan. No es que el 'feedback' de Fernando y el mío sea completamente opuesto o que uno quiere algo completamente diferente del coche que el otro. Pero, si fuera el caso, el equipo construiría dos partes. Ésta es la filosofía", dice el ganador en el Gran Premio de Hingría.

Además, afirma que sería "estúpido" no probar las cosas que ha probado el asturiano en el A521: "No estaba contento con la dirección asistida al principio. Fue entonces cuando probó diferentes versiones. Tiene mucha experiencia, sería estúpido por mi parte ignorar eso. Probé algunas cosas que él había cambiado: algunas cosas me ayudaron y otras no".

El triunfo de Ocon en Hungría fue, sin duda, un triunfo de equipo. El galo aguantó a Sebastian Vettel, mientras por detrás Alonso detenía a Lewis Hamilton en su remontada. Alpine tiene equipo y el trabajo ya se nota sobre la pista.