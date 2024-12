Fernando Alonso estalla contra la Fórmula 1: "Están obsesionados conmigo, solo sacan la mierda"

"Están obsesionados conmigo". Es la conclusión que ha sacado Fernando Alonso después de que saliesen a la luz las palabras que le dijo a su ingeniero a través de la radio en las que aseguraba que el Aston Martin de este fin de semana era "el peor coche y la peor preparación que hemos tenido nunca".

Ese diálogo se produjo durante la primera sesión de entrenamientos libres, en la que tanto Alonso como Stroll tuvieron serios problemas para mantener su AMR24 en pista y estuvieron lejos de las posiciones punteras.

Después de que esta conversación se haya viralizado, el piloto asturiano ha cargado duramente contra la FOM, la empresa responsable de las retransmisiones de la Fórmula 1, a quienes acusa de "sacar solo la mierda".

"Es lo que pasa siempre, cuando sacas de contexto una radio o lo que sea, que la FOM tiene bastante obsesión conmigo, pues te sueles equivocar y metes en la pata continuamente", ha dicho Alonso en declaraciones recogidas por 'Marca'.

"Si no estuviste en la reunión con los ingenieros y no sabes nada de lo que estamos hablando, metes la pata como suelen hacer", ha añadido el bicampeón del mundo. "He tenido mensajes más positivos y una vez más la FOM sólo ha emitido la mierda", ha dicho Fernando Alonso para concluir.