Fernando Alonso volvió a levantar al público de sus asientos en el Gran Premio de Portugal disputado el fin de semana pasado en Portimao. El asturiano protagonizó una tremenda escalada en la clasificación a base de adelantamientos como antaño.

Con cada vez más y mejores sensaciones al volante del A521, Alonso ya ha dejado atrás las secuelas del accidente de bicicleta que sufrió poco antes de los test de pretemporada de F1.

"Va bien. No es algo que tampoco me guste comentar ni que tenga un impacto en las carreras. Pero lógicamente tengo dolores, ya sea en la boca, en los cambios de temperatura, los cambios de presión, como cuando alguien tiene una placa lo noto... y cambia la manera en la que comes o que tienes que preparar la comida...", ha explicado en una entrevista a 'Marca'.

A su vez, el ovetense, que ha regresado a la categoría tras dos años probando otras disciplinas, ha desgranado las diferencias y su capacidad de adaptación a cualquier tipo de competición y vehículo.

"Creo que lo que me ha pasado en mi carrera es algo bastante excepcional, que haya podido adaptarme a diferentes eras de la F1, porque cualquier cambio de neumáticos a mitad de temporada, de construcción, de carcasas, tiene siempre un periodo de adaptación que yo siempre he pasado por encima. Es como si un piloto del Dakar viene aquí y en la segunda carrera está en el podio. Eso es lo que yo he hecho por ejemplo en el Dakar en 2020, una segunda posición en una etapa, y lo mismo con Le Mans, Daytona o cualquier cosa que cojo. Y se ha convertido un poco en regla. Y ahora en la vuelta a la F1 en Imola entré a tres décimas de mi compañero y en Portimao a un segundo y es noticia", afirma 'Magic'.

Paralelamente, Fernando ha querido referirse a su excompañero y rival Lewis Hamilton, que ya lidera la clasificación a pesar del 'subidón' de Red Bull este año: "Parece que está en un momento ideal en cuanto a pilotaje y también en cuanto a integración con el equipo, y con la misma suerte, porque en Imola tuvo un factor suerte que él siempre lo ha tenido favorable en muchos momentos críticos. Así que hay que valorar lo que está haciendo. ¿Tiene el mejor coche? Sí. Pero con el mejor coche hay que rendir cada fin de semana sí y otro también, en lluvia, en seco, el fin de semana en el que Red Bull está más cerca y otro que está más lejos, y eso solo se puede hacer si estás al máximo nivel y no sé si se le valora lo suficiente todo lo que está haciendo".

Por último, Fernando Alonso se ha referido al cambio de reglamento que se ejecutará en 2022, explicando las principales claves: "Toda la zona del cockpit, la visión que tenemos, el volante, los botones, el HALO, el motor, todo es idéntico, va a ser un coche de F1 como el que estamos conduciendo a día de hoy. Luego está el otro objetivo, lo que se quiere buscar es una mayor igualdad, muchas piezas comunes y mucho menos margen de desarrollo en zonas claves muy costosas, para que todos puedan tener un nivel de prestaciones igualado sin tener que tener un súper equipo de 1.500 personas. Así que si hay una revolución será en cuanto a competitividad, pero no desde el punto de vista del piloto."