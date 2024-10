En una batería de preguntas de diversos aficionados con motivo de su carrera número 400 en Fórmula 1, Fernando Alonso ha dejado varias llamativas declaraciones.

El bicampeón del mundo ha desvelado, entre otros temas, cómo sería su última carrera perfecta y cuál ha sido la más difícil que ha disputado.

Además, le han planteado la cuestión de a qué se dedicaría si no se hubiera dedicado al automovilismo desde que era un niño.

"Es una pregunta que yo también me hago. No es tan fácil de responder. He conducido toda mi vida", ha arrancado el ovetense en declaraciones que recoge el propio equipo.

"Mi primera carrera de karts fue cuando tenía tres años y ahora tengo 43 años. Así que, 40 años de mi vida de los 43, he estado detrás de un volante. No es tan fácil imaginarme haciendo otra cosa que no sea conducir coches", ha añadido.

Lo que tiene claro es que su vida hubiera estado ligada al deporte y, en concreto, a las dos ruedas.

"Me encantan todos los deportes, en particular el ciclismo. Siempre he pensado que si no estuviera en la F1, quizá sería ciclista o algo relacionado con las bicis, mi segunda pasión", ha zanjado.