Fernando Alonso lleva más de dos décadas en la élite. Ha sido campeón de la Fórmula 1, del Mundial de Resistencia y lo ha intentado en las 500 Millas de Indianápolis. También en el Dakar. Y entre todas esas competiciones, se ha quedado con dos fines de semana como los más duros que ha vivido.

Preguntado por su "carrera más difícil" en una entrevista a la web de Aston Martin, el asturiano se queda con dos: una de Fórmula 1 y otra del Mundial de Resistencia.

"Carreras difíciles... seguro que hay muchas en mi memoria. No es fácil elegir una. Singapur siempre es muy exigente. Creo que, físicamente, la carrera más exigente que he hecho fue Qatar 2023 en F1", apunta Fernando después del Gran Premio de Estados Unidos, donde no pudo luchar por los puntos.

"Aquella fue bastante extrema en el sentido de que realmente no podíamos terminar la carrera en buenas condiciones. A muchos pilotos les pasó lo mismo. La temperatura y la humedad eran muy extremas allí", explica el bicampeón del Gran Circo.

Eso en lo "físico", pero en lo mental se queda con las Seis Horas de Spa-Francorchamps en el Campeonato Mundial de Resistencia en 2019: "Estaba con Toyota en ese entonces y tuvimos cuatro temporadas de condiciones climáticas ese día. Tuvimos diferentes períodos con neumáticos secos y ritmo máximo. Tuvimos lluvia. Tuvimos nieve en un momento. La carrera no se detuvo. No sacaron la bandera roja, así que seguimos corriendo...".

"Todavía recuerdo que estaba agotado después de la carrera por el ejercicio mental que tuvimos que hacer", rememora Alonso.