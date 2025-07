Fernando Alonso desvela cuándo revelará su continuidad en la F1: "En 2026, alrededor de..."

El asturiano fue cuestionado sobre su futuro en la competición asegurando que ahora mismo no contempla tomar la decisión de su retirada, pero se pone una fecha concreta.

Fernando Alonso vive enfocado en el presente y en el futuro más cercano. 2025 es una temporada de transición para Aston Martin donde acabar de la mejor forma posible es el objetivo. Claro está que no pierde el foco en lo que verdaderamente le importa.

En Silverstone, el asturiano fue cuestionado sobre el sueño de luchar por el tercer campeonato del mundo en 2026 y si mira más allá de ese año. En cambio, Alonso fue tajante sobre los pasos que va a seguir: "No en verdad no. No está en mi mente ahora".

El ovetense tiene contrato hasta 2026 y más allá de eso ni el propio piloto lo sabe. En declaraciones realizadas a la web de la Fórmula 1, Fernando pone una fecha de cuándo sabrá su continuidad más allá de ese año: "La decisión la tomaré el año que viene. Alrededor de verano o un poco antes tendré las cosas claras lo más pronto posible".

Por otro lado, ha hecho balance sobre esta temporada y su sufrido inicio de campaña donde las prestaciones del coche no eran suficientes para puntuar: "A día de hoy, el campeonato está siendo desafiante este año. No empezamos tan competitivos como pensábamos y ahora queremos darle la vuelta a la situación. En Imola, dimos el primer paso".

"Vamos paso a paso para mi es imposible pensar ahora en 2027", ha sentenciado además el bicampeón del mundo sobre su futuro. El 2026 es el año de la verdad para el asturiano y el equipo británico. Entra la nueva reglamentación y por tanto es la última oportunidad para volver a luchar por grandes cosas.