Fernando Alonso correrá las 500 Millas de Indianápolis en 2019 con el equipo McLaren

Ya es oficial. McLaren ha confirmado vía Twitter que van a volver a competir en las 500 Millas de Indianápolis, y que Fernando Alonso va a ser su piloto en la prueba. El asturiano, que ya corrió con el naranja en 2017, buscará el próximo año hacerse con la Triple Corona tras conquistar este año las 24 Horas de Le Mans.

"Tengo claro desde hace tiempo que quiero la Triple Corona. Tuve una experiencia increíble en 2017, y sabía que iba a volver si se daba la oportunidad. Estoy especialmente agradecido de volver con McLaren. Siempre fue mi primera opción si el equipo decidía hacerlo", dice Fernando.

En su primera y única experiencia en las 500 Millas de Indianápolis, Fernando Alonso estuvo luchando por la victoria hasta que el motor Honda dijo adiós.

