Rozó el podio, pero terminó sexto. A pesar de ello Fernando Alonso estaba muy contento con el Gran Premio de Rusia. Así lo demostró con sus declaraciones posteriores.

"La mejor carrera de la temporada. El coche volaba", así resumió el de Alpine el domingo en declaraciones recogidas por el diario 'AS'.

"Cuando no soy competitivo y voy undécimo no tengo suerte, no pasa nada, pero esta vez estaba tercero y empezó a llover más", explicó Alonso, que volvió a coger puntos se acerca a Pierre Gasly en la clasificación.

"No tenemos mucha suerte, pero cada punto que hemos logrado esta temporada ha sido por mérito. No nos han regalado nada este año, estoy orgulloso de todos los puntos que he logrado en 2021", detalló el asturiano.

Su A521 fue por momentos uno de los monoplazas más rápidos en pista: "Disfruté mucho porque era más rápido. Cuando las condiciones eran complicadas, el coche era muy bueno. Cambiamos de ruedas muy tarde y mis neumáticos medios estaban en muy buenas condiciones, adelanté a Verstappen, Ricciardo, Pérez, Sainz. Nadie se chocó delante de mí ni abandonó, estábamos adelantando por mérito propio. Estoy muy orgulloso de la carrera y del equipo", finalizó.

Alonso acumula nueve carreras consecutivas sumando puntos (sin contar lo ocurrido en Spa donde la lluvia solo permitió dos vueltas por detrás del safety car).