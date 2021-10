A falta de cinco carreras para que concluya la presente temporada de Fórmula 1, quedan muchas incógnitas por despejar en la categoría reina. Max Verstappen y Red Bull se encuentran luchando contra Lewis Hamilton y Mercedes por el Mundial de pilotos y constructores, mientras que Ferrari y McLaren pujan por el bronce en el campeonato de pilotos.

Además, Alpine y AlphaTauri luchan por ser quintos con Fernando Alonso y Pierre Gasly como primeras espadas de ambos equipos.

El bicampeón del mundo también se encuentra inmerso en la pelea por el 'otro' Mundial del 'Gran Circo', el 'Overtake Award'.

El nuevo galardón, que se introdujo en el Gran Premio de Países Bajos, reconoce al piloto que más adelantamientos ha realizado en la temporada.

Tras el GP de Estados Unidos en Austin, donde tanto Sebastian Vettel como Fernando Alonso partieron desde el final de la parrilla tras cambiar sus motores, la lucha se encuentra más apretada que nunca.

El tetracampeón se encuentra primero con 102 adelantamientos, tan solo dos más que el asturiano y siete por encima de Carlos Sainz, tercero en la clasificación.

México, Brasil, Catar, Arabia Saudí y Abu Dabi dirimirán el ganador... aunque, al menos a Vettel, parece no preocuparle mucho el galardón.

"Es divertido cuentes los adelantamientos o no. Lo ideal es que no superes a nadie durante todo el año y ganes todas las carreras. Por supuesto que es divertido adelantar y no siempre es fácil. Si tienes éxito, es una buena sensación", ha señalado el piloto alemán de Aston Martin en 'Bild'.