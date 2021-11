Tras un Gran Premio de Estados Unidos para olvidar para Fernando Alonso (tuvo que abandonar) y Carlos Sainz (un pésimo pit-stop de Ferrari le dejó sin 5º puesto), ambos volvieron a cumplir con sus objetivos en el GP de México.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el asturiano regresó a la senda de los puntos tras arrancar en 12º posición.

El '55', por su parte, demostró que está al nivel de Charles Leclerc y, de haber ejecutado antes la Scuderia su estrategia desde el muro, bien podría haber dado caza a Pierre Gasly en el 4º lugar. Al final, y siguiendo el 'pacto de caballeros', devolvió posición al monegasco.

Ya finalizada la carrera, en la ronda de entrevistas, se vivió un curioso momento entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Mientras al madrileño le preguntaban en 'Sky Sports', el asturiano interrumpió a su compatriota para 'unirse'... pero como entrevistador.

"¿Cómo fue la salida?", preguntó el bicampeón del mundo de Fórmula 1, a lo que el ex de McLaren respondió: "Desordenada, muy desordenada". "No choqué con nadie, pero la hierba estaba justo en frente de mi", añadió Carlos.

"Estaba mirando un McLaren frente a mí y un Mercedes de lado", explicó Sainz sobre el accidente de Bottas en la primera vuelta, a lo que Alonso replicó apuntando que habían sumado valiosos puntos en su lucha con McLaren por el tercer puesto del Mundial de Constructores.

"Estamos 13,5 puntos por delante, así que está bien", respondió el piloto de Ferrari. Carlos continuó con su turno de preguntas: "¿Eras rápido?"

"Fue mejor que el sábado, que no estaba muy orgulloso, pero hoy hicimos una buena carrera, pero no fuimos rápidos", respondió el piloto de Alpine, que añadió que la escudería está lejos del nivel de hace un mes: "Pero hace un par de carreras teníamos ambos coches en la Q3, Esteban y yo, y ahora no estamos en esa posición".