A sus 39 años Fernando Alonso ha regresado a la Fórmula 1 y sigue sorprendiendo al mundo. Con Alpine, antiguo equipo Renault, ha vuelto con un proyecto ganador que espera consagrarse a partir de 2022 con el nuevo reglamento.

Tiago Monteiro, expiloto de Fórmula 1, alucina con el papel del asturiano. "Es increíble que siga ahí, tan competitivo, pero no me sorprende porque es un piloto con una motivación enorme, muy determinado, muy agresivo. No me sorprende que haya vuelto con este nivel", afirma en una entrevista con el diario 'AS'.

También ha tenido buenas palabras para Carlos Sainz, que se estrena en Ferrari: "Sobre Carlos, quizá está en una situación un poco difícil porque llega a un equipo como Ferrari, pero no en un periodo ganador, con mucho trabajo por delante para la escudería".

Con respecto a la lucha por el título, Monteiro apuesta por el equipo Red Bull Honda, aunque no descarta sorpresas: "Red Bull está mucho mejor, parece que han encontrado algo para acercarse. McLaren también está ahí. No será fácil para para Mercedes mantener su dominio, así que mucho mejor para quienes lo vemos desde fuera. No es bueno para el deporte que haya un equipo tan dominante".