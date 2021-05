Carlos Sainz está asombrando en su primer año en Ferrari. El madrileño, que logró en Mónaco su primer podio vestido de rojo y su tercero desde que es piloto de Fórmula 1, se ha llevado los halagos ahora de quien fuese en su día jefe de Michael Schumacher: Jean Todt.

El máximo responsable de la 'Scuderia' en los años gloriosos del Kaiser ha dejado claro que para él Carlos Sainz está entre los mejores de este deporte.

"Está entre los mejores. Y Charles Leclerc también. La F1 necesita a una Ferrari fuerte", cuenta.

Y para eso han de avanzar en el monoplaza: "Con un Ferrari competitivo han demostrado que pueden ganar. Lo que están haciendo parece interesante. Hay ganas y capacidad".

"Tienes que tener todo al más alto nivel. Motor, chasis, aerodinámica... todo está en pocas milésimas", afirma en palabras en 'Corriere della Sera'.

Para terminar, Todt, actual presidente de la FIA, ha alabado lo que está haciendo Mercedes: "Les admiro, aunque no me guste porque me encantaría tener más competencia".

"Lo que hace el equipo y Hamilton... podrían haberse relajado, pero no fue así. Su motivación y su hambre son totales", sentencia.

