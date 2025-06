Un exjefe de equipo de F1 carga contra Lance Stroll: "No tiene ninguna pasión por su trabajo, no quiere ser piloto"

Guenther Steiner, jefe del equipo Haas, está convencido de que Lance Stroll no está nada contento con su rol de piloto de Aston Martin... ¡porque no le gusta su trabajo!

A Lance Stroll ya no le señalan por "mal piloto" sino por su "dejadez" en su trabajo. Mucho se ha comentado sobre su supuesta reacción en el box de Aston Martin, muy enfadado con el rendimiento del coche. Y ahora el exjefe de Haas, Guenther Steiner, dice que el problema del canadiense es que directamente no le gusta su trabajo.

En palabras que publica 'AS', Steiner lanza su teoría: "Siempre lo recalco: Stroll no es un mal piloto, solo hay que fijarse en sus resultados. Lo que más me preocupa es su actitud".

"Si su padre (Lawrence Stroll) no tuviera equipo, no creo que Stroll fuera piloto de Fórmula 1 porque no quiere serlo", sostiene Steiner.

"Con Lance Stroll siempre tengo la impresión de que no tiene ninguna pasión por su trabajo y, desde luego, no puede mostrar entusiasmo a los aficionados. Su lenguaje corporal y sus declaraciones transmiten: 'Tengo un trabajo de mierda'. A eso, solo puedo responder: No, no lo tienes. Básicamente, hace tiempo que se acabó la época de ver a malos pilotos en pista. Por lo tanto, no diría que Stroll sea un mal piloto. Pero no me gusta cómo se comporta una vez está en pista. No muestra ningún entusiasmo, y tampoco es gracioso", sostiene Steiner.

Y sentencia con una frase muy contundente, dejando claro que por culpa de esta actitud está perjudicando a Aston Martin: "Pensándolo bien... ¿quién podría ser peor piloto que uno que no quiere?".