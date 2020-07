El arranque de temporada de Ferrari está siendo, hasta el momomento, nefasto. Los de Maranello cuentan con un SF1000 nada competitivo y se les augura una difícil temporada ante la superioridad manifiesta de Mercedes, Red Bull y, ante el asombro de muchos, Racing Point.

Norbert Haug, exdirector de Mercedes, pasó por los micrófonos de 'Sky' y habló sobre la situación que vive en estos momentos la 'Scudería' y sobre el futuro casi inmediato de Sebastian Vettel, quien en 2021 deberá dejar su monoplaza a Carlos Sainz y aún no cuenta con equipo.

"Si Lewis Hamilton estuviera en Ferrari ahora, no sería un piloto ganador", explicó Haug, que añadió que a pesar del buen nivel de 'Seb', su coche no le da para alcanzar al británico: "Leclerc no fue mejor que él en las últimas carreras. Sebastian puede resistirlo y al menos está a la par".

"Sebastian ha luchado mucho. Tenía el sueño de convertirse en campeón mundial con Ferrari, pero el sueño es un sueño propiamente dicho. Ha sido muy difícil y a Ferrari tampoco le va bien en la pista", señaló el ex de la escudería alemana.

Sobre el futuro de Vettel, Haug ve con buenos ojos su fichaje por Aston Martin (ahora Racing Point) de cara al próximo curso: "No sé exactamente qué se planea allí, pero por supuesto deseo a Sebastian que continúe. Como Racing Point está actualmente en movimiento, todo va en la dirección correcta. Son realmente la segunda fuerza detrás de Mercedes. Es un proyecto muy inteligente, y con menos dinero que Ferrari".