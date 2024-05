La sanción de 20 segundos en el GP de Australia, otra de 10 en la carrera al sprint de China, que Lewis Hamilton se fuera de rositas su temeraria salida el sábado... todo sumó hasta que este pasado fin de semana Fernando Alonso estalló contra la FIA en Miami.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 criticó las decisiones de Dirección de Carrera con pilotos que "no eran españoles".

Después, al asturiano se le vio hablando con Ben Sulayem, presidente de la FIA, y según él todo ha quedado arreglado entre ambas partes.

Sin embargo, el sentir de Alonso con la FIA no es único tanto en la parrilla como en el mundo que rodea a la Fórmula 1.

Alguien que lo conoce muy bien es Joaquín Verdegay, que durante varios años fue comisario de la FIA.

En declaraciones a 'Marca', ha criticado el "descontrol" que se vive en el 'Gran Circo' y ha dado la razón al ovetense: "Claro que son lícitas las quejas de Fernando Alonso".

"No veo que haya una persecución contra los españoles, lo que hay es un descontrol y una pérdida de norte que me preocupa y me entristece. ¿Por qué se ha dejado de correr en lluvia? Y ahora hay esas carreras absurdas detrás de un Safety Car. ¿Pero dónde estamos?", ha explicado.

Cree que las decisiones de la FIA llevan a una pérdida de emoción: "Los pilotos se sienten mucho más satisfechos cuando te sanciona una máquina que cuando les sanciona un oficial porque piensan que la máquina no tiene querencias. Me da la sensación de que nos estamos cargando el deporte. Creo que nadie disfruta ahora con las carreras".

"Es posible que el reglamento sea difícil de interpretar, pero no quiere que todo lo que ocurra sea sancionado. Yo a Alonso en China no le habría puesto ninguna sanción, y a Hamilton en Miami tampoco", ha zanjado.