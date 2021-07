Fernando Alonso ha regresado a la Fórmula 1 con el objetivo de volver a luchar por grandes cosas. Con el cambio de reglamento que entrará en vigor a partir de 2022, el asturiano es consciente que Alpine será uno de los equipos más potentes. Y así ha justificado su vuelta al 'Gran Circo'.

"Renault en estos últimos años ha evolucionado hacia un tipo de configuración de dirección asistida y de suspensión delantera que da ciertas sensaciones en las manos al volante", ha afirmado el bicampeón del mundo en un evento de la escudería.

"Igual esa falta de sensaciones no me hacía disfrutar al máximo del feeling que te da el coche, de saber cuánto agarre tiene el tren delantero en el momento de tomar la curva. No tienes esa sensación. Pero sí que a partir de Mónaco y Baku hicimos algunos cambios y estoy disfrutando más", expresa Alonso.

Y detalla: "Y Austria 1 en la crono fue fantástico conducir el coche con poca gasolina, sintiendo el agarre y completando unas vueltas buenas, y en Austria 2, mejor, la prueba es la Q3, si llega a salir bien… Y ahora vamos a Silverstone, con curvas rápidas, que será espectacular conducir allí".

Alonso se ha convertido en un habitual en los puntos en algunas carreras... y no descarta logros mayores incluso este curso: "Este año ha habido salidas muy limpias, no ha pasado nada, pero eso puede cambiar en un fin de semana, ahora que llega Silverstone, o Hungría, y se tocan los dos Mercedes y un Red Bull o algo y hay tres de repente fuera de la lista. Entonces, puede llegar la oportunidad. Pasó en Mónaco, donde Charles no salió y Bottas se quedó en el pit stop un día entero… o en Bakú, que Hamilton se fue, Verstappen reventó la rueda… Siempre hay alguna posibilidad y siempre tienes esperanzas".