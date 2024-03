Esteban Ocon no ha tenido una trayectoria sencilla en la Fórmula 1. Algunos pilotos son captados por las escuderías más grandes y acaban teniendo un asiento prácticamente asegurado, sin embargo, otros pilotos que son muy rápidos, no brillan tanto y lo tienen más complicado

Ocon ha comentado en el podcast de 'High Performance' que debido a esta situación que tuvo que pasar en años anteriores, su pilotaje ha sido siempre feroz aunque manteniendo la limpieza en pista y que lo más importante para él, siempre ha sido quedar delante, da igual quien fuera su rival.

"El desafío viene más de no tener claridad sobre tu futuro. Es algo con lo que siempre he crecido y he tenido que luchar por todo. No estar asentado ha sido una virtud que me ha ayudado a rendir a un mejor nivel. No tengo ese miedo que podría tener todo piloto. No es una posición agradable en la que estar, pero si estoy en el circuito y tengo la oportunidad, iré a por ella", ha declarado Esteban Ocon.

El francés ha comentado la importancia que tiene para él quedar delante del máximo de pilotos que pueda: "Tú siempre quieres derrotar a todos los pilotos contra los que corres. Hay que trabajar con tu compañero para ayudar al equipo a estar en una mejor posición, pero en el circuito, necesitas acabar delante de todos los que puedas, ya sea tu compañero o alguien más. Me gusta ser un rival duro".

Esteban es considerado uno de los pilotos más agresivos en pista, con sus últimos compañeros, Lance Stroll, Sergio Pérez o Fernando Alonso, ha tenido acciones en las que incluso han llegado a tocarse. Su objetivo de quedar siempre por delante era el encargado de que a veces se pudiera 'pasar de la raya', aunque ha asegurado que nunca ha tenido mal ambiente en sus equipos.

"El compañero de equipo... en Fórmula 1, lo que importa es tener una buena relación. Cualquier cosa que escriba la gente, ya sea con Pierre, Sergio o Fernando, dentro del equipo siempre ha habido un buen ambiente. Hemos hablado, compartiendo ideas y puestas a punto. En circuito, depende de los objetivos que tengas, no puedes chocar contra tu compañero, pero me gusta tener buenas luchas, es lo que me emociona", ha concluido el galo.