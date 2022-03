En noviembre de 2020, el mundo del motor quedó petrificado tras ver el Haas de Romain Grosjean partido en dos y en llamas después de colisionar con un guardarraíl del trazado de Sakhir en el Gran Premio de Baréin.

El piloto francés, afortunadamente, salió casi ileso del incidente y 'solo' tuvo que recuperarse de unas severas quemaduras en sus manos.

Se trata de uno de los accidentes más escalofriantes de los últimos tiempos en Fórmula 1 y, casi un año y medio después, ha vuelto a ponerse en el foco por un vergonzoso comentario de un comisario de pista del GP de Arabia Saudí.

El trabajador ha deseado a Lewis Hamilton un incidente similar al que pudo costarle la vida a Grosjean a través de Twitter: "Espero que tenga un accidente como el de Romain en Baréin".

Además, después de que el heptacampeón pidiera una mayor defensa de los derechos humanos en el país, el hombre escribió que "las autoridades saudíes no responden a los perros. Si una persona lo viera, le hubiera respondido".

Los tuits han tenido una enorme repercusión y la FIA ha decidido despedir al comisario, que este fin de semana iba a estar presente en el trazado de Yeda.

El hombre "renuncia a sus funciones en la pista" y ha pedido perdón por tan vil comentario: "Ofrezco mis disculpas a la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo".

Wishing pain or death on a driver (Lewis) while your a marshal…….wow I lose fait in humanity everyday !🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/428gqYqIAq