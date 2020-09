"¿Traemos algo grande? ¿Se puede decir?". Esta fue la reacción de Carlos Sainz, preguntado sobre si el equipo McLaren iba a llevar importantes mejoras para el Gran Premio de este fin de semana en Rusia.

El español ha concedido una entrevista a 'AS' en la que ha hablado, entre otras cosas, de su rendimiento esta temporada. "Estad atentos al McLaren...", ha avisado, en un mensaje optimista que ha ilusionado a los aficionados.

"En Monza creía que íbamos a ir mal y fui genial, y en Mugello esperaba ir bien y fue fatal. Mejor no hacer predicciones y que llegue el fin de semana. ¿Si será mejor la carrera que en otros años? No ha cambiado la curva dos, no ha cambiado nada en el circuito para que la carrera sea de otra manera", explica sobre el fin de semana en Sochi.

Por otro lado, el español habla del regreso de Fernando Alonso a Renault en 2021. "Molaría un podio con dos pilotos españoles, y mejor si gana uno de ellos", comienza, sonriente.

"Este año ha habido podios de Ferrari y ha podido haber algún Renault en el podio, los dos coches van razonablemente bien aparte de Mercedes y Red Bull. Bueno, Mercedes y Verstappen. Sería bueno para la F1 y para los fans españoles, que yo creo que se están reenganchando", finaliza.

A pesar de estar firmando una temporada llena de obstáculos, el papel de Carlos Sainz en McLaren en notable, rozando incluso una victoria. Y en Ferrari, que cambiará el motor el curso que viene en busca de mejorar sus resultados, ya se frotan las manos.