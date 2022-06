A Carlos Sainz se le sigue resistiendo su primera victoria en Fórmula 1. Esta temporada ha estado muy cerca con su Ferrari, pero todavía no lo ha conseguido. Tiempo al tiempo. Acabará llegando.

Y es optimista. En la previa del Gran Premio de Silverstone ha hablado de "ganar carreras": "Más que en ganar carreras estoy tratando de volver a la lucha en la cabeza".

"Mis retos son estar en el podio en todas las carreras que faltan, intentar ganar por primera vez y creo que pensar en el Mundial es secundario ahora. Prefiero regresar a la consistencia del Carlos que se ha visto en estos años en la F1", dice el español.

Mónaco y Canadá son dos escenarios en los que podría haber logrado esa victoria: "Llego un poco mejor después de las últimas carreras. Podría haber ganado Mónaco perfectamente, podría haber ganado en Canadá, con algo más de ritmo y de suerte".

"Me siento mejor, pero llegamos a un circuito más parecido a Barcelona, que es donde más me costó. Hay que tener calma y ver cómo me encuentro en un circuito como Silverstone, más rápido que los anteriores", comenta.

Sainz es quinto en el mundial con 102 puntos, a nueve del Mercedes de George Russell. Pero mira más allá: a su compañero de equipo, Charles Leclerc, que suma 129. Es líder destacado es Max Verstappen con 175 puntos.

El fin de semana se prevé interesantísimo en Silverstone. La lluvia será protagonista todo el fin de semana... y eso podría revolucionar la parrilla como ya hizo en la clasificación de Canadá.