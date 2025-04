El error de Lando Norris que le destrozó la carrera: "No pensaba que estaba adelantando..."

Lando Norris ha tenido un fin de semana complicado. Tras una sesión de clasificación en la que el piloto británico de McLaren solo pudo ser 6º, en la carrera ha podido remontar hasta la 3ª posición, aunque las sensaciones que ha dejado se han quedado muy por debajo de las expectativas.

El británico ya comenzó con mal pie la carrera. Antes de iniciarla, posicionó su monoplaza fuera de la línea correspondiente en la parrilla, algo que le acarreó 5 segundos de sanción, los cuales cumplió en la primera parada en boxes.

A pesar de ello, el piloto de McLaren pudo remontar posiciones para alcanzar la 3ª posición tras adelantar a Leclerc. Sin embargo, fue incapaz de sobrepasar a un George Russell con neumático blando de 20 vueltas, mientras que Norris rodaba con los medios.

"No pensaba que estaba adelantando (en la salida). Luego he cometido algún error. Estaba fuera de posición. Estoy decepcionado por no haber conseguido el doblete para McLaren en casa. Es duro, pero hay cosas positivas", señaló el británico tras bajarse del monoplaza.

"Ha sido una buena carrera, no me quejo. Ha sido divertido, con buenos adelantamientos, todo el mundo ha ido fuerte. George ha hecho un gran trabajo. Creía que podría adelantarle al final. Lo ha hecho bien, tanto él como Oscar han hecho un gran trabajo. El próximo fin de semana intentaré hacerlo mejor", concluyó.