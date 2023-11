La FIA tomó medidas después de ver los adelantamientos de Fernando Alonso y de Max Verstappen en la zona del pit lane de Abu Dhabi. Tomó medidas... prohibiendo tal acción. Prohibiendo, salvo problema mecánico del coche de delante, sobrepasar monoplazas para tener mejor posición en, por ejemplo, clasificación. Decisión, cómo no, polémica. Decisión, cómo no, que no ha causado especial satisfacción entre los pilotos.

Fernando Alonso alzó la voz, criticando la medida y poniendo en duda el formato de clasificación. El asturiano, incluso, llegó a decir que las 'qualys' habían pasado de ser lo más destacado del fin de semana a lo peor de cada Gran Premio.

Ahora, el bicampeón del mundo ha encontrado un nuevo amigo en su crítica. Porque al asturiano se ha sumado Lando Norris, quien califica de "terrible" la medida impuesta por la FIA.

Así se ha expresado el inglés en palabras que recogen en 'Motorsport.com': "Esta es una regla terrible".

"Pero claro, tienen que poner esta regla por la otra tonta que nos hicieron hacer", cuenta hablando del tiempo mínimo por vuelta.

Norris, eso sí, apunta a lo que puede suceder por esta prohibición: "Si hay bandera roja y quedan tres minutos... habrá tres coches que darán una vuelta".

"No sé, nosotros deberíamos volver a ser como antes", sentencia Lando Norris.