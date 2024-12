Guillermo Fesser, tras el asesinato el CEO de United Healthcare: "EEUU ha convertido la sanidad pública en un negocio"

Ha sido detenido el supuesto asesino de Brian Thompson, CEO de la aseguradora United Healthcare y mucha gente se ha identificado con las supuestas motivaciones de Luigi Mangione. El corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Fesser, explica que en la escena del crimen se encontraron tres casquillos con tres palabras escritas, "retrasa, deniega y litiga". Estas corresponden a las prácticas habituales que hacen en EEUU los seguros médicos.

El periodista explica que, cada año, cientos de miles de estadounidenses se arruinan o pierden su casa por deudas acumuladas por no poder pagar sus tratamientos médicos e, incluso, miles mueren, simplemente, por no tener un seguro. "El seguro sanitario gratuito y universal lo tienen los pobres, muy pobres, y los jubilados, y en medio tienes que pagar un seguro médico", expone, "hay 25 millones de personas que no pueden permitírselo".

"Cada vez los seguros son más caros y te cubren menos", añade. "Estados Unidos ha convertido la sanidad pública en un negocio, los pacientes están en manos de las aseguradoras que no están aquí para curar gente sino para repartir beneficios", afirma. Fesser indica que las grandes aseguradoras rechazan, cada día, un tercio de las medicaciones y tratamientos que los médicos prescriben a sus asegurados y "las decisiones de los seguros no están basadas en la eficacia sino en su margen de beneficios". "Lo sabe todo el mundo pero los políticos no hacen nada", expone.