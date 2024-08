Alpine ha elegido al joven Jack Doohan como sustituto de Esteban Ocon. Una decisión sorprendente teniendo en cuenta todas las opciones que tenía encima de la mesa. Y los Schumacher están enfadados con la escudería francesa por no haber elegido a Mick y por las formas para gestionar todo.

Así lo ha dicho Ralf Schumacher, tío de Mick, en una entrevista al diario 'Bild'. No puede entender que se hayan enterado de la noticia del fichaje de Doohan a través de las redes sociales.

"La decisión de elegir a Doohan y no a Mick tenemos que respetarla, pero me parece decepcionante que Mick se tuviera que enterar de ello por las redes sociales, por Instagram", apunta el hermano de Michael Schumacher después del Gran Premio de Países Bajos.

Además, aprovecha para criticar a Flavio Briatore: "No es un buen estilo de Flavio y no porque no actúe apropiadamente en líneas generales, sino por todo lo que ocurrió en el pasado. Flavio ha celebrado grandes momentos con Michael y estuvo muy conectado con la familia Schumacher. Una llamada personal no habría sido difícil para él".

"Cada equipo tiene su propia forma de comunicarse. Algunos son más abiertos y otros no lo son tanto. Algunos son más transparentes y otros un poco menos, pero digamos que nosotros hubiésemos hecho las cosas de una forma diferente", cierra Ralf.

Mick Schumacher es piloto probador de Mercedes y ha rodado en resistencia con Alpine. Por ello, esperaba una oportunidad como compañero de Pierre Gasly. Pero no la tendrá y sus opciones de ser piloto en Fórmula 1 están empezando a llegar a su fin.