Desde el pasado domingo la polémica está servida en la atmósfera del 'Gran Circo'. El choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton que terminó con el neerlandés fuera de la carrera ha suscitado diversas opiniones, apuntando la mayoría hacia el británico.

El último en hablar ha sido Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de Fórmula 1. "En los viejos tiempos habríamos dicho que era una de esas cosas, un incidente de carrera. Estaba claro que todos estaban haciendo todo lo posible para ganar el campeonato", ha explicado en 'Sportsmail'.

Seguidamente, Ecclestone ha asegurado que al involucrarse los comisarios, la sanción debería haber sido mayor: "Pero si los comisarios necesitaban involucrarse, deberían haberle dado a Lewis más de 10 segundos de penalización. Deberían haber sido 30 segundos".

"Lewis no estaba delante en el momento en que chocaron. No era su curva. Estaba casi a la altura de un coche por detrás. Por eso le pegó en la espalda, no en el frente", ha añadido.

"Diez segundos no estaban bien. El castigo no encajaba con el crimen. Si tienes que dar una sanción, que de alguna manera no era necesaria, esta no fue una decisión correcta, no fue suficiente", ha zanjado.