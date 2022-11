Haas no tendrá a Mick Schumacher entre sus pilotos para 2023. El equipo estadounidense confirmó el fichaje de Nico Hulkenberg, quien será el único alemán de la parrilla para el próximo año, y no ha dejado ademas de lanzar darditos contra el hijo del 'Kaiser' desde que se hizo oficial su no renovación.

Y no están siendo precisamente sutiles, porque Guenther Steiner, uno de los jefazos de la escudería, ha puesto en comparación incluso al germano con lo realizado por Kevin Magnussen en Interlagos.

"Ni logrando la pole en Brasil se habría salvado Schumacher", afirmó en Abu Dabi.

Steiner desmiente además que todo estuviera ya más que hecho antes de la penúltima carrera del Mundial: "¿El contrato de Nico? Se firmó ayer".

"No fue una decisión fácil, pero había que elegir lo mejor para el equipo y esperamos hasta el último momento", dice Steiner.

Lo que también quiso negar es que todo haya sido por lo que les ha costado cada accidente que ha tenido Schumacher. "Han sido caros... pero le quisimos dar todo el tiempo posible", cuenta.

"Ha tenido actuaciones brillantes, y creo que le hemos apoyado lo bastante. No hemos sido lo bastante rápidos, y hay que progresar. Por eso nos decidimos por Hulkenberg. Porque tiene experiencia y ha estado en equipo de mitad de tabla en los que ha progresado", relata.

Steiner prosigue: "No es culpa de Schumacher que estemos donde estamos, pero debemos progresar y hay que tener a un piloto con experiencia".

Y aprovecha para mandar un mensaje a Daniel Ricciardo: "Al hablar con él nos dimos cuenta de que no se iba a llegar a ningún lado".