Red Bull ya tiene 'fichado' al sucesor de Verstappen: "Adelantó a catorce pilotos en una vuelta"

Está claro que Red Bull tiene a uno de los mejores pilotos de la parrilla. Max Verstappen lleva cuatro años demostrando que no solo tiene madera de gran corredor si no que tiene madera de campeón. No le tembló el pulso al arrebatarle un mundial a Lewis Hamilton y no le ha temblado esta temporada cuando ha estado compitiendo con un coche inferior al de sus máximos rivales.

A pesar de que como piloto tenga muy pocas fisuras, Red Bull reconoce que está buscando a alguien con esa misma hambre de ganar. Y parece haberlo encontrado. Helmut Marko, jefe de la escudería austríaca, ya le tiene el ojo echado a un piloto que deslumbra en la Fórmula 3 y que pronto podría dar un gran salto en su carrera, a juzgar por las palabras de Marko.

"No estamos buscando un nuevo Max Verstappen, estamos buscando un nuevo campeón. Y creo que el próximo que parece realmente prometedor es Arvid Lindblad. Estamos haciendo un programa especial para él, enviándolo a Nueva Zelanda durante el invierno y el objetivo es ganarlo para que obtenga los puntos necesarios para su superlicencia", ha asegurado el directivo austríaco en unas declaraciones que recoge el medio 'Race Fans'.

Marko reconoce el momento exacto en el que detectó el verdadero potencial de Lindblad: "Lo que lo hace sobresaliente es su pura velocidad. En una de las carreras de Fórmula 3 adelantó en una vuelta a, no sé, diez o catorce pilotos más".