Aston Martin ha fichado al mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1: 25 títulos entre constructores y pilotos para Adrian Newey. Y llega para ganar. No hay otra. Para que Fernando Alonso pueda luchar por su tercer mundial. Esa es la gran ambición de ambos seguramente en el tramo final de su carrera.

En palabras que recoge 'Motorsport', Newey pone en alerta al equipo verde desvelando una competitividad feroz y una gran presión en su trabajo.

"No puedo negar que soy competitivo en mi trabajo", dice el todavía trabajador de Red Bull, que ha sido apartado de las decisiones importantes desde que se anunciara su llegada a la fábrica de Silverstone.

"Me presiono para hacer el mejor trabajo posible. Quizá porque ya he tenido la suerte de lograr buenos resultados, ya no siento la necesidad de demostrarme a mí mismo ante el mundo exterior", dice el británico.

Pero su motivación es mejorar y mejorar en su trabajo: "Pero como he dicho, en realidad esa nunca fue mi motivación de todos modos. Mi motivación es hacer el mejor trabajo posible y sentir que lo he hecho lo mejor que he podido, independientemente de los resultados".

Marzo de 2025

El 1 de marzo de 2025 Newey empezará a trabajar activamente en el proyecto de Aston Martin. Y lo hará seguramente ya pensando en el coche del año siguiente, el del nuevo reglamento. Esa podría ser la gran oportunidad para Fernando de luchar por el tercero.