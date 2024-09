Adrian Newey ha sido el gran nombre de la Fórmula 1 los últimos meses. Antes de cerrar su llegada a Aston Martin fue el ingeniero más cotizado del panorama automovilístico. Como era de esperar, al conocer la noticia de que Newey no continuaría en Red Bull, las grandes escuderías empezaron a considerar la posibilidad de su llegada.

Una de ellas fue Mercedes. Totto Wolff, jefe de la escudería alemana, ha reconocido en una declaraciones en 'RacingNews365' que se le pasó por la cabeza ir a por Newey: "Le di un pensamiento y James y yo hablamos sobre ello. Elaboramos una idea y llegamos a la conclusión de que confiamos en la estructura que tenemos hoy y queremos seguir con ella. Dicho esto, ambos tenemos un gran respeto por Newey, pero pasamos de ello porque creemos en nuestro equipo".

Wolff también ha confesado que es consciente de que Mercedes no pasa por su mejor momento. El equipo alemán no ha vuelto a ser competitivo tras el parón y ha visto como su ritmo en carrera ha disminuido considerablemente. El directivo germano no terminó contento el GP de Singapur.

"Fue una noche dolorosa. Acabar cuarto y sexto no es bueno, especialmente cuando sales tercero y cuarto. Sufrimos en este momento con circuitos en los que hace calor y son duros para la tracción. Ocurrió en Singapur y también en Bakú, pero no es una excusa. Esto es lo que tenemos por ahora y si el coche más rápido está a un minuto de tu primer coche, es algo difícil de aceptar", ha concluido Wolff.