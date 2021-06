En Mercedes parece haber contradicción con respecto a los planes de desarrollo del monoplaza de cara a esta temporada. James Allison ha salido al paso de las declaraciones de Toto Wolff, que tras el Gran Premio de Estiria afirmó que no habrá más mejoras en el W12 y que ya estaban plenamente centrados en el coche de la próxima temporada.

"Nuestro enfoque es fundamentalmente en 2022", aseguró el jefe de Mercedes. Sin embargo, su compañero y jefe técnico, James Allison, ha declarado en las últimas horas que habrá "un número razonable de cosas que volverán más rápido al monoplaza en las próximas carreras" y que espera que "sean suficientes". Así el director técnico de Mercedes ha matizado las palabras de Wolff, confirmando que sí que introducirán cambios a lo largo de 2021 a pesar de tener la vista puesta en el cambio de reglamento.

"La mayor parte de nuestro enfoque en la fábrica ha pasado al próximo año, pero eso no significa que no haya algunas cosas en la cadena antes de ese cambio de enfoque. Además, no es toda la fábrica. Somos sólo una de las dos fábricas, también está la fábrica de la unidad de potencia, llegará algo más por parte del motor", afirma Allison en el podcast oficial de la F1 'Beyond the Grid'.

"Hay más cambios aerodinámicos a la vista, un poco más en la entrega de potencia del motor y algunas cosas que no están tan ordenadas como nos gustaría, pero que todavía tenemos la oportunidad de añadir mientras la temporada esté en marcha", sostiene el ingeniero británico.

Mercedes sigue buscando dar con la tecla para acercarse tanto a Red Bull como a Max Verstappen, que domina el campeonato con puño de hierro. Sin embargo, con el paso de las carreras todo hace indicar que el neerlandés se acerca a su primer campeonato del mundo.