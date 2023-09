Lewis Hamilton, además de ser uno de los mejorespilotos de la historia de la Fórmula 1 con siete títulos mundiales a sus espaldas, es también un fanático de muchas otras disciplinas deportivas.

Es el caso de, entre otras, el surf. Y es que el propio piloto británico ha recordado, a través de una entrevista en 'Robb Report', el día que sintió que estuvo cerca de morir mientras surfeaba con el mítico Kelly Slater.

La realidad es que el día no era propicio para hacer surf y, tal y como le dijo el 11 veces ganador de la World Surf League: "No creo que puedas meterte en el agua".

"Había olas de casi 8 metros. Remé hasta la ola... era un tubo enorme, Kelly Slater estaba frente a mí. Sólo tenía que asegurarme de no quedar atrapado. Así que me sumergí, me agarré al arrecife y recé", explica el británico.

"Podía sentir la ola aterrizando detrás de mí, como si una bomba explotara. Mi tabla se rompió y se partió por la mitad. Pensé que estaba muy cerca del final. Pero esto, por alguna razón, me emociona", añade Lewis.

No es ninguna novedad que el piloto de Mercedes es un gran aficionado de los deportes de riesgo y eso también le ha llevado a cometer alguna imprudencia en la propia Fórmula1: "Siempre he sido una persona que toma riesgos."

"Cuando era más joven, era imprudente en la pista. Tomé muchos riesgos y tuve suerte de no lesionarme. Ahora puedo medir el riesgo de manera más inteligente. Siempre he sido bueno sabiendo mi límite y mi límite es más alto que la mayoría de las personas. Y siempre me he sentido cómodo cuando estoy cerca del límite", concluye el heptacampeón del mundo.