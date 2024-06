Ni Carlos Sainz ni Charles Leclerc cruzaron la línea de meta en el Gran Premio de Canadá. Un desastre para Ferrari, que pierde muchos puntos en el mundial de constructores. Y el español no entiende el cambio de Mónaco a esta pista.

"Es decepcionante venir del fin de semana más fuerte al más flojo, pero es la F1 de ahora y tenemos que analizar qué está pasando. Tenemos una semana hasta Barcelona para analizarlo", dijo después de la carrera el piloto de Ferrari.

Fuera de los puntos... y finalmente abandonando: "Una carrera un poco en mitad de la nada, luchando por duodécimo, decimotercero...".

"Muy poca visibilidad en la zona media, muy poquito agarre, todo el fin de semana en todas las condiciones hemos sufrido como equipo", apunta Sainz.

Las condiciones no le vinieron nada bien a Ferrari. Carlos pidió seco, pero no pudo ser. La lluvia llegó hasta en dos ocasiones en Montreal: "En carrera hubiésemos sido un poquito mejor en seco, pero sí que es verdad que con el intermedio no hemos sido muy rápidos, así que es algo que tendremos que analizar".

"Al final con el slick parecía que iba un poquito más rápido, iba empezando a remontar, he llegado a ir décimo y queriendo arriesgar un poco para intentar pasar en el tren de DRS, he cometido un error que no nos ha permitido acabar entre los 10 primeros. Había potencial de sumar puntos, pero cuando empujas fuerte y no tienes confianza con el coche, lo acabas pagando", sentencia Sainz.